O lapso de memória de Carluxo sobre o ‘fim da Lava-Jato’

O vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais nesta quinta-feira para culpar a “mídia” por uma “suposta mentira” a respeito do fim da Lava-Jato.

A publicação de Carluxo foi feita em cima da notícia da deflagração de mais uma fase da operação pela Polícia Federal em Curitiba.

O filho de Jair Bolsonaro parece esquecer que quem sentenciou a operação à morte foi o próprio pai, que em outubro disse: “É um orgulho, uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo”.

Recordar é viver.