O ‘jeito Bolsonaro’ de demitir um general no Planalto — sem dó

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Luiz Eduardo Ramos não exagerou quando disse que fora atropelado por Jair Bolsonaro na Casa Civil. Depois de telefonar e ouvir o sim de Ciro Nogueira, Bolsonaro chamou o general ao gabinete para soltar a bomba.

Os ministros Paulo Guedes, Fábio Faria e Tarcísio de Freitas estavam na sala quando Ramos, completamente alheio ao que se passava, chegou sorridente diante deles.

Bolsonaro foi direto como uma flecha: “Ramos, olha que bacana. O Ciro topou. Ele entra no seu lugar, mas você vai para o lugar do Onyx, que a gente vai colocar em outro ministério já combinado com o PG”, disse Bolsonaro ao general, em choque.

De olhos arregalados, Ramos cobrou. “Mas presidente, eu não tô indo bem, é isso?” Bolsonaro fez o protetor: “Tá indo, mas é um jogo político. Tô te protegendo. Todo mundo falando mal de você e querendo te derrubar”.

Fábio Faria foi o grande incentivador da escolha de Ciro para a Casa Civil, mas Bolsonaro, quando decidiu, chamou primeiro Guedes antes de ligar ao senador e mexer nos ministérios.