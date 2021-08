O jantar do MDB para avaliar 2022 e a conjuntura do país

Ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, o cacique do MDB do Ceará, vai dar um jantar nesta quarta para a bancada do MDB no Senado em Brasília.

Além dos senadores, figuras da cúpula do partido, como o governador Ibaneis Rocha e o deputado Baleia Rossi, também foram convidadas.

A conversa vai servir para que o MDB avalie a conjuntura do país, a reforma eleitoral em discussão no Parlamento, com retorno das coligações, e, claro, a disputa de 2022.

Parte importante do MDB considera que o segundo turno, se houver, será entre Lula e Jair Bolsonaro, mas a chance de o petista levar já no primeiro turno é algo concreto, na avaliação desses emedebistas.