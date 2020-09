O jantar de despedida de Toffoli organizado por Rodrigo Maia

Foi animado o jantar de despedida de Dias Toffoli da presidência do STF na noite desta quarta-feira em Brasília.

Organizado por Rodrigo Maia na residência oficial da Câmara, contou com a presença de ministros do STJ, do STF, do TCU, deputados, senadores além de amigos de Toffoli de Marília, como o banqueiro Luiz Carlos Trabuco.

Toffoli deixou a presidência da Corte dizendo que encontrou em Maia um amigo, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele até contou sobre um tenso domingo de embate com Jair Bolsonaro em que recebeu a visita de Maia e Alcolumbre na sua casa, no Lago Norte de Brasília. O trio assistiu a um jogo de futebol e consolidou a amizade.