O inédito exercício militar de Brasil e Estados Unidos

Militares de uma Companhia Paraquedista do Exército Brasileiro estão nos Estados Unidos para participarem da Operação Culminating, treinamento inédito entre militares do Brasil e dos EUA. Militares do Comando de Operações Terrestres (COTER) do Exército Brasileiro também participam da operação.

Para acompanhar a capacitação, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, foi a Fort Polk, no estado de Louisiana. Ele foi recebido pelo comandante do Comando do Sul dos EUA, Almirante Craig Faller, e pelo comandante-geral das Forças do Exército dos Estados Unidos, general Michael Garrett.

Azevedo falou no início dos trabalhos. “A nossa história começa na II Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira ombreou com os americanos, nos campos da Itália, contra o nazifascismo. Em seguida, uma equipe de paraquedistas pioneiros veio para a 82ª Divisão Aerotransportada colher os ensinamentos da tropa aeroterrestre e iniciou a atividade do paraquedismo militar no Brasil. Em 2021, voltamos ombro a ombro neste exercício, inédito para uma tropa sul-americana”, discursou o Ministro.

O início das atividades em solo norte-americano se deu com o salto noturno dos paraquedistas, lançados pela aeronave brasileira KC-390 Millennium. Foi a primeira participação da aeronave em um exercício operacional.

A operação é um treinamento com elevada simulação de combate e aplicação de modernas técnicas de simulação dos exercícios para operações reais que uma grande unidade militar pode realizar. O exercício combinado começou no dia 3 de janeiro e termina dia 21 de fevereiro.

O exercício em Fort Polk finaliza o plano conjunto de atividades realizadas entre os Brasil e Estados Unidos ao longo de cinco anos. A ideia do Ministério da Defesa agora é ampliar as atividades para realizar novas operações do mesmo tipo no Brasil, com divisões militares norte-americanas.