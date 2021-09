O giro internacional de Freitas para vender os leilões do governo lá fora

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com uma série de leilões de infraestrutura pela frente, Tarcísio Freitas vai viajar nas próximas semanas aos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio para “vender o Brasil” a investidores internacionais.

Depois do discurso de Jair Bolsonaro na ONU, a missão de Freitas não será fácil. O ministro acredita, no entanto, que o potencial dos projetos em curso no país tende a atrair investidores de peso.

Investidores da Europa e Ásia, por exemplo, já avisaram a Freitas que irão disputar os leilões dos aeroportos de Congonhas e de Santos Dumont.