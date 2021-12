O giro do comandante do Exército pelos quarteis do país

Depois de um ano conturbado, com a apropriação política da imagem do Exército pelo Planalto durante as manifestações golpistas que marcaram 2021, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, vai fechar dezembro com um importante resultado.

Em oito meses no cargo, o general cumpriu discretamente uma intensa rotina de viagens por oito capitais do país. Ele visitou cada um dos comandos militares regionais da força.

Na caserna, a medida é importante por representar a consolidação da nova gestão, quando o comandante se faz presente diante de todos os homens da tropa.

Com uma eleição incendiária para ocorrer em 2022, ter passado pelos comandos e tomado o pulso do sentimento da caserna é algo importante para suportar os eventuais assédios que venham a voltar a ocorrer por parte da classe política.