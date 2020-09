O forró do presidente do STJ: ‘Humberto Martins ministro de valor’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do STJ, Humberto Martins, teve nesta quarta o desprazer de ver seu filho, o advogado Eduardo Martins, convertido em réu na Lava-Jato por supostamente receber recursos desviados do Sistema S para influenciar decisões no tribunal.

Nem tudo, porém, é notícia triste. Martins virou, veja só, personagem de um forró que começou a circular nos grupos de WhatsApp do meio jurídico de Brasília nesta quarta.

Diz o refrão: “O que era um sonho hoje é realidade / O que era um sonho virou realização / Humberto Martins presidente do STJ, hoje entra na história do Brasil meu irmão…”.

A música tem outros trechos que merecem ser ouvidos. “Rita, sua linda esposa / Eduardo e Camila, filhos sem igual, agradecem a Deus pela ascensão do pai / Alagoas, Maceió e Arapicara é um só orgulho do que Humberto foi capaz…”

Continua após a publicidade

Confira.