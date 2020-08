O fim do inferno astral de Paulo Guedes

Paulo Guedes encerra nesta segunda o seu período de inferno astral, aqueles trinta dias que antecedem o aniversário, comemorado justamente neste dia 24 de agosto.

Não foi, de fato, um mês fácil ao Posto Ipiranga. Há duas semanas, Guedes viveu uma “debandada” de auxiliares no seu ministério. Dois importantes secretários bateram em retirada, o que abriu margem para questionamentos de todo tipo: estaria condenada a agenda liberal do governo? Estaria Guedes também de saída?

A incômoda declaração do ministro sobre o desrespeito ao teto de gastos dar motivos para um impeachment de Jair Bolsonaro também aconteceu na janela que começou em 24 de julho. Poderia ter dito que a onda de notícias negativas era obra dos astros, vai saber.

Como presente de aniversário, além de tempos sem atritos com colegas de Esplanada, Guedes sonha com a aprovação no Congresso das pautas que ele defende quase que solitariamente no governo. A reforma administrativa e o pacto federativo são alguns exemplos.