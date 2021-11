O fim de semana de articulações políticas de Sergio Moro

Mais candidato do que nunca, Sergio Moro passou o fim de semana empenhado pessoalmente na costura de possíveis alianças com partidos do campo moderado.

Além de conversar com lideranças do União Brasil e do PSDB, o ex-juiz da Lava-Jato mira uma potencial composição com o Novo.

Moro tem disparado mensagens de celular a aliados e feito telefonemas para alguns nomes que podem guiar esses partidos nos estados.

A conversa com João Doria, alardeada no fim de semana, ainda não tem data nem articulação para ocorrer. Moro mandou mensagens para congratular Doria e Eduardo Leite pelo desfecho do conturbado processo interno tucano.

Tanto do lado tucano quanto do lado de Moro, há uma certeza. Doria é candidato. Moro, também. Se tiver composição, será para o segundo turno.