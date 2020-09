Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após seis anos à frente da Lava-Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol está se desligando da força-tarefa para se dedicar a questões de saúde em sua família.

Com a saída, o procurador da República no Paraná Alessandro José Fernandes de Oliveira deve assumir as funções.