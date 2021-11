Empresa de soluções digitais fatura R$ 450 milhões no 3º trimestre

A BRQ, empresa brasileira de soluções digitais que presta serviços para clientes de peso como Google, Amazon e Huawei, acaba de anunciar os números consolidados do terceiro trimestre — e comemorou os resultados.

A companhia fechou o período com receita líquida de 450 milhões de reais — crescimento de 19,5% na comparação com os mesmos meses de 2020. O Ebitda — lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização — ajustado, por sua vez, foi de 78,4 milhões, alta de 43% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com a ideia de agregar valor à plataforma de serviços existente, a BRQ assinou no último mês contrato para compra da TOPi, um dos principais parceiros da Salesforce no Brasil. A operação é a terceira aquisição concluída pela empresa em 2021.