O evento de prefeitas do PT e PSDB para discutir contas públicas

Atualizado em 25 out 2021, 21h46 - Publicado em 26 out 2021, 09h30

O Instituto Alziras vai reunir, nesta quarta-feira, quinze prefeitas de todas as regiões do Brasil para discutir orçamento e finanças públicas em municípios governados por mulheres.

Participarão do evento mandatárias de diferentes partidos, entre eles PT, PSDB, MDB, DEM, PSB e PL. As convidadas debaterão com empresárias e especialistas em gestão pública.

Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, enviou um vídeo para a abertura e participará de forma virtual.

A iniciativa integra o GPúblicas — Rede de Mulheres na Gestão Pública, programa correalizado pelo Instituto Alziras e em parceria com instituições como a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos.