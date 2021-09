‘O Eduardo [Bolsonaro] me conhece’, diz diretor da Precisa em mensagem

Durante a sessão da CPI desta quinta, o senador Randolfe Rodrigues exibiu mensagens de Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, na qual o depoente afirma conhecer o deputado Eduardo Bolsonaro.

A conversa era de Trento com o empresário Marconny Faria, já convocado para prestar esclarecimentos à comissão.

Ao senador da CPI, Danilo Trento — suspeito de ter participado das negociações para compra da Covaxin — negou conhecer Eduardo Bolsonaro.

“Eu sei quem é o deputado, não o conheço”, diz o diretor da Precisa.

“Mais uma vez, não é isso o que dizem suas conversas com Marconny Faria”, respondeu Randolfe. “Em 3 de junho de 2020, Marconny diz pro senhor: ‘Estou com a Karina [Kufa, advogada] e o Eduardo Bolsonaro’. E o senhor responde ‘Não consigo sair daqui’. No final o senhor diz ‘O Eduardo me conhece'”.

“Não conheço o Eduardo Bolsonaro”, repetiu Trento.

“Está aqui na conversa do seu Whatsapp. O senhor pode falar sobre isso? Qual eram os assuntos?”

“Como eu já disse, eu não conheço o deputado Eduardo Bolsonaro”, diz o diretor da Precisa.