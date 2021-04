O drama dos caciques bolsonaristas do Nordeste com o retorno de Lula

Na esteira da volta de Lula aos palanques, muito cacique do Nordeste que se juntou a Jair Bolsonaro no Congresso já começa a reavaliar o futuro eleitoral.

Aliados do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, por exemplo, dizem que o outrora ex-ministro de Dilma Rousseff deve desistir de tentar um novo mandato na Casa no próximo ano.

Com a força de Lula em Pernambuco, seu reduto eleitoral, o bolsonarista Bezerra deve tentar uma vaga na Câmara. O mesmo caminho deve seguir um filho do líder que já é deputado.

“Enquanto Bolsonaro comete todos os erros possíveis no Planalto, o Lula vai avançando. No Nordeste, essa turma do Bolsonaro já sabe que não terá mais espaço para grandes ambições”, diz um interlocutor da cúpula petista em Pernambuco.