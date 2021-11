O dia em que Moro percebeu que Bolsonaro era mesmo… Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Já no fim de 2019, quando o centrão desfigurou a Lei Anticrime de Sergio Moro, o ex-juiz da Lava-Jato conseguiu finalmente entender que havia feito péssimo negócio ao deixar a magistratura para se abraçar a Jair Bolsonaro num falso combate à corrupção.

Na eleição, o presidente prometeu ao país não apenas ampliar a Lava-Jato, como torná-la política de Estado. Tudo, claro, no mais puro estelionato eleitoral. Diz Moro:

“Com aquela recusa do presidente em realizar os vetos solicitados (no Pacote Anticrime, minhas ilusões quanto ao real compromisso dele com o combate ao crime e à corrupção de desfizeram por completo”.