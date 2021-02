O ‘dia D e a hora H’ de Alcolumbre e Bolsonaro

Davi Alcolumbre e Jair Bolsonaro terão uma conversa decisiva ainda nesta quarta ou na quinta sobre um assunto que pode deflagrar a reforma ministerial do governo.

Há algumas semanas, Bolsonaro convidou pessoalmente Alcolumbre para ser ministro. A resposta do senador, o sim ou o não, é o tema principal da conversa com o presidente.

A aliados, o ex-presidente do Senado disse que seu desejo é permanecer no Senado comandando a Comissão de Constituição e Justiça.

Virar ministro agora seria continuar distante do Amapá, seu estado, e Alcolumbre deseja atuar mais na base nos próximos meses, já que passou muito tempo ocupado com outros temas nacionais no comando do Senado.

Por causa dessa futura conversa com Bolsonaro, pipocaram recentemente rumores de que o senador indicará ao presidente algum colega para integrar o governo no seu lugar.

Alcolumbre, no entanto, não quer indicar ninguém para não se indispor com os nomes preteridos. O senador sabe também que dizer não a um presidente sobre um convite para virar ministro não é coisa comum de se ver. A conferir.