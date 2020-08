O desconforto no governo com o gigantismo do orçamento militar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O descontentamento entre ministros de Jair Bolsonaro com o “buraco negro” que virou o Ministério da Defesa no orçamento do governo para 2021 já gera uma onda de reclamações na Esplanada.

Dados do Congresso mostram que algumas pastas vitais para o país, como o Meio Ambiente, chegam a ter orçamento para o próximo ano algo como 500 milhões de reais contra mais de 100 bilhões de reais previstos para os militares.