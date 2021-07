O delegado da PF que irá investigar possível crime de Bolsonaro

Jair Bolsonaro tornou-se nesta segunda formalmente alvo de um inquérito da Polícia Federal por supostamente ter cometido crime de prevaricação ao ser alertado sobre corrupção no Ministério da Saúde e não levar o caso às autoridades.

O presidente jura que entregou o caso ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, em questão de horas, nada encontrou sobre o rico material apresentado pelos irmãos Luis Miranda e Luis Ricardo Miranda revelando atos suspeitos no contrato da vacina Covaxin.

A CPI acionou o STF, que entregou o caso à PGR e agora terá ajuda do inquérito da PF para montar a fotografia do caso. Quem tocará a investigação na PF será o delegado William Tito, do Serviço de Inquéritos da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado.

Tito conhece de crimes cibernéticos e já atuou na investigação que devassou a roubalheira no Ministério da Agricultura durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Se existir ponto falho no caso do presidente, portanto, o delegado terá condições de encontrar.