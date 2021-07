O ‘culpado’ pelo calvário de Bolsonaro na CPI da Pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A interlocutores, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aponta o nome do responsável pelo avanço da CPI da Pandemia contra Jair Bolsonaro.

Trata-se do ex-chefe do Senado Davi Alcolumbre, nome muito influente na Casa, mas que estranhamente sumiu de Brasília nos últimos tempos.

“Quem poderia articular pelo governo no Senado está no Norte”, diz Lira, segundo um interlocutor do presidente da Câmara.