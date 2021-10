O crescimento do mercado de alimentos orgânicos em 2021

Atualizado em 5 out 2021, 15h56 - Publicado em 6 out 2021, 10h30

A Raízs, supermercado online de alimentos orgânicos e saudáveis, acaba de anunciar os números do primeiro semestre e comemora os resultados. A empresa viu a carteira de clientes saltar 87,5% no primeiro semestre do ano na comparação com o mesmo período de 2020.

Os compradores mensais, entre avulsos e assinantes, saltaram de 4 000 para 7 500. O faturamento também encerrou o semestre em alta, com aumento de 150%.

Atualmente, a Raízs transporta, todos os dias, cerca de 10 toneladas de produtos orgânicos com origem na agricultura familiar, com itens como frutas, legumes, verduras, grãos, carnes e peixes. São atendidas cidades como São Paulo, Guarulhos, Campinas, Jundiaí e Baixada Santista.

Já os pequenos produtores cadastrados na plataforma estão localizados em nove estados: Amazônia, Pará Bahia, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.