O combinado de Bolsonaro e Guedes sobre o Ministério da Economia

Se Jair Bolsonaro decidir fatiar o ministério de Paulo Guedes, será contra a vontade do ministro.

Bolsonaro e Guedes até já falaram sobre o assunto e o ministro, tudo indica, manteve seus domínios.

O superministério de Guedes é apontado dentro do governo como o responsável por ter tocado medidas importantes de socorro na pandemia, o que só poderia ter sido feito com as pastas sob o comando do ministro.

Os partidos do centrão, claro, seguem na pressão para tentar obter pelo menos a recriação dos ministérios do Trabalho e Previdência, duas áreas que já passaram por reformas no Congresso.