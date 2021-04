O clima no Planalto após Barroso mandar Senado abrir CPI da Covid

O clima no Palácio do Planalto pesou após a decisão do ministro do STF Luís Roberto Barroso de determinar a instalação da CPI da Covid-19 no Senado. Segundo auxiliares do presidente Jair Bolsonaro ouvidos pelo Radar, a cúpula do governo ficou desorientada com a determinação.

A avaliação é que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode virar uma bomba no futuro próximo e era a última coisa que Bolsonaro precisava no momento, já tumultuado pela crise da sanção do Orçamento. A iniciativa do presidente de partir para cima de Barroso acusou o golpe sem filtros.

Agora, a expectativa no Planalto é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contrário à abertura da CPI, e os líderes do governo na Casa atuem para enfraquecer a comissão e consigam segurar o rojão. Mas o terreno parece fértil para ataques ao presidente e seus auxiliares.