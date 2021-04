Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A amizade entre Arthur Lira e Paulo Guedes já teve momentos mais calorosos em Brasília. Nessa crise do Orçamento, com a classe política em guerra com o ministro da Economia pela preservação das emendas, a coisa degringolou.

Se Guedes por acaso sair do governo nos próximos meses, o presidente da Câmara não vai se abalar. Muito pelo contrário.