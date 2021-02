O clima de ‘café frio’ do ministério da Saúde de Eduardo Pazuello

Contra a vontade de Bolsonaro — mas atendendo a apelos da família —, Eduardo Pazuello, o ministro da Saúde investigado no Supremo Tribunal Federal (STF), considera mesmo pedir o boné.

Interlocutores das pasta relatam que o clima de final de festa começa a tomar conta do ministério. Certos de que Pazuello está prestes a deixar a pasta, auxiliares diretos do general já começaram ativamente a busca por novas oportunidades na Esplanada.

O desempenho do general na audiência desta quinta-feira no Senado, usada como termômetro pela equipe, não colaborou com o moral do time.