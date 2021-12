‘O Carnaval precisa de renovação’, diz Rosa Magalhães da Imperatriz

Única carnavalesca do grupo especial do Carnaval do Rio, Rosa Magalhães trabalha para botar de pé o desfile da Imperatriz Leopoldinense no ano que vem, que vai abrir a primeira noite da festa na Marquês de Sapucaí.

Em tempos pré-pandemia de Covid-19, ser a primeira escola a cruzar a avenida seria motivo de tensão. Todos os problemas previstos e não previstos podem acontecer.

No ano que vem, disse Rosa ao Radar, a experiência de abrir a noite será diferente. A tensão dará lugar ao privilégio e a alegria de ser a escola que vai retomar a maior festa popular do país um ano depois de o evento ser cancelado e quase dois anos depois de os brasileiros passarem a conviver diariamente com o drama da pandemia– a própria Rosa perdeu um primo para a doença. Nesse sentido, ela promete uma “explosão de alegria” e momentos emocionantes.

Rosa fará 75 anos no ano que vem e é a carnavalesca mais velha da elite do Carnaval carioca. Ela diz que é preciso haver uma renovação entre os carnavalescos e aposta na nova geração para trazer outros olhares para os desfiles.

“Tem que haver renovação no Carnaval. É muito bom que aconteça porque trás novas ideias e novas perspectivas e adiciona também mais vigor físico, porque o nosso trabalho é intenso e muito cansativo”, disse.

Apesar de as mulheres serem maioria entre as costureiras dos barracões, são poucas as que ocupam o cargo de carnavalesca, pontua ela. “Faltam realmente carnavalescas mulheres, mas esse déficit é em todas as áreas, né? A vida de carnavalesca é dura. Os horários são malucos. Os ensaios são às dez da noite. É difícil conciliar o trabalho com a família, por exemplo. Eu realmente não sei dizer o motivo de eu ser a única mulher, mas eu gostaria que tivessem mais”, disse.