O bolsonarismo vai para cima de Rodrigo Maia

O governo de Jair Bolsonaro está animado com o revés do projeto de reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Interlocutores do presidente dizem que Maia nunca esteve tão enfraquecido e que é o momento de “esvaziar de vez” o chefe da Câmara.

“O Maia saiu muito enfraquecido dessa questão da reeleição. Agora o pessoal vai para cima de uma vez”, diz um graduado interlocutor do Planalto.

Ainda que Maia demonstre ter algum controle sobre a pauta da Câmara e tenha aliados que trabalham para manter a Casa independente, os aliados de Bolsonaro acreditam que essa é a melhor oportunidade para implodir o projeto político do presidente da Câmara.

O que os bolsonaristas pretendem fazer contra Maia, não se sabe. Mas tem muita gente importante no governo trabalhando nisso.