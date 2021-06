O blindado chinês na feira de tecnologia militar do Exército

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Fontes da área militar do governo de Jair Bolsonaro dizem que a chinesa Norinco confirmou presença, em novembro, na Conferência de Simulação e Tecnologia Militar, organizada pelo Exército.

A empresa vai apresentar seu novo tanque de guerra sobre rodas a convite da Diretoria de Material do Comando Logístico.

Como o Radar já mostrou, os chineses atuam com força para entrar no mercado de Defesa brasileiro com seu blindado.