O bilionário recorde de exportações do agro em março

As exportações do agronegócio alcançaram 11,6 bilhões de dólares em março, valor recorde para o mês e que representa uma alta de 28,6% em relação ao mesmo período de 2020, segundo análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil com base nos dados do Ministério da Economia. No acumulado de janeiro a março, as vendas externas somam 23,5 bilhões de dólares.

Já o saldo comercial mensal (exportações – importações) registrou superávit de 10,2 bilhões de dólares, o melhor resultado em 12 meses. O principal produto da pauta exportadora foi a soja em grãos, que atingiu receita de 5,4 bilhões de dólares, expansão de 43,1% na comparação com março do ano passado.

Segundo a CNA, o avanço das colheitas que estavam atrasadas no primeiro bimestre do ano e prejudicaram os embarques no período foi o principal fator do expressivo aumento no período.