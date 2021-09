O banho de loja de João Doria nas prévias do PSDB

Atrás de votos para vencer as prévias do PSDB ao Planalto, João Doria tem rodado o país em contato com caciques regionais do tucanato.

Nesses compromissos, discretamente, já realizou ajustes no figurino. Nada de camisa social e terno. Agora, o governador de São Paulo usa tênis On Running Cloud (coisas de uns 750 reais na loja) e camiseta Hering.

A calça apertada, marca registrada contra os Bolsonaros, não muda.