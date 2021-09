O almoço de Tasso Jereissati e Eunício

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Tasso Jereissati pode até ter planos de aproximação com Ciro Gomes, mas nesta quinta ele chamou para um almoço ninguém menos que Eunício Oliveira, um dos maiores adversários do pedetista no Ceará. A conversa deve girar em torno de política estadual.

Recentemente, como mostrou o Radar, Eunício arrematou num leilão o apartamento de Ciro e ainda tirou onda: “Arrematei de sacanagem… O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”, ironizou o ex-presidente do Senado, na ocasião.