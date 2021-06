O aguardado depoimento de Witzel na CPI da Pandemia

Um dos nomes convocados para depor na cadeira elétrica da CPI da Pandemia, Wilson Witzel é visto pelos senadores como uma caixa-preta.

Além do temperamento espalhafatoso, o ex-governador teve a vida triturada pelo clã Bolsonaro depois de ter convivido intimamente com os filhos do presidente e com o próprio Bolsonaro no período de campanha e início de governo.

Essa relação de proximidade alimenta a imaginação de parte da CPI. O que Witzel poderia revelar contra o clã Bolsonaro na CPI? O ex-governador aproveitará o palanque eletrônico da comissão para um ato de vingança?

Em tempo, Witzel deve depor na CPI no dia 16.