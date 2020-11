O afago de Lula a Tatto após a derrota nas urnas

Lula almoçou com Jilmar Tatto na semana seguinte ao primeiro turno da eleição municipal, da qual o candidato do PT à prefeitura de São Paulo saiu num constrangedor sexto lugar.

Não era para menos. No dia da votação, ainda de manhã, o próprio Lula reconheceu publicamente que o correligionário havia morrido na praia. A declaração irritou profundamente o núcleo duro da campanha de Tatto

Como de hábito, na tentativa de reparar o tiro contra o patrimônio, Lula deu um prêmio de consolação ao derrotado, no caso de Tatto, um brinde. Designou-o para comandar os termos da aliança do PT com Guilherme Boulos no segundo turno.

Para valorizar o gesto, Lula alegou que figurões do partido estavam de olho do posto – gente próxima a Tatto tem certeza de que se tratava de Fernando Haddad.