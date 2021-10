O acordo de paz entre Gilson Machado e Mario Frias no Turismo

Atualizado em 21 out 2021, 07h06 - Publicado em 21 out 2021, 10h30

Depois de brigarem feio no mês passado durante uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Turismo, Gilson Machado, e o secretário da Cultura, Mário Frias, já fizeram as pazes.

Por conta do entrevero, o cargo de um dos dois estava ameaçado, como mostrou o Radar. Com o armistício, ficam os dois.

Subordinado hierarquicamente a Machado, Frias pleiteava mais autonomia na Cultura e mais recursos para trabalhar.