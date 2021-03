Nunes Marques: ‘Se hackeamento fosse tolerado, ninguém estaria seguro’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há pouco, no julgamento da Segunda Turma do STF sobre suspeição de Sergio Moro nas condenações contra Lula, o ministro Nunes Marques sepultou a possibilidade de uso como prova das mensagens da Lava-Jato roubadas por hackers.

“Se o hackeamento fosse tolerado como meio para obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, de sua liberdade. Tudo seria permitido”, disse o ministro Nunes Marque no julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro.

No julgamento sobre a parcialidade do juiz da Lava-Jato contra o ex-presidente Lula, Nunes Marques desconsiderou as mensagens apreendidas na Operação Spoofing, da Polícia Federal. “São absolutamente inaceitáveis tais provas, pois resultado de crimes”, disse.

O voto de Nunes Marques é dura resposta a Gilmar Mendes, que vinha utilizando as mensagens dos hackers para conduzir sua argumentação no] voto contra Moro e a Lava-Jato.