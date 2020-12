Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados da CGU mostram que o número de empresas que receberam algum tipo de punição do órgão de controle caiu praticamente pela metade nesse ano.

Segundo a Controladoria, em 2019, foram 4.019 ocorrências no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do governo. Nesse ano, com os dados atualizados nesta semana, o número caiu para 2.042 empresas.