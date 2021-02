Nubank inicia distribuição de cartão de crédito na Colômbia

Após anunciar a chegada à Colômbia em setembro do ano passado, o Nubank iniciou na quarta-feira o envio do cartão de crédito para os mais de 250.000 clientes que se inscreveram na lista de espera.

A fintech brasileira escolheu de modo aleatório os 3.000 primeiros clientes. Eles recebem um e-mail com o convite para fazer o download do aplicativo e completar o cadastro para o recebimento do cartão no endereço desejado. O banco digital vai ampliar progressivamente o número de convites aos inscritos na lista de espera.

Com um total de 34 milhões de clientes, o Nubank possui atualmente mais de 20 milhões de usuários do cartão de crédito no Brasil e no México.