Nubank divulga produtos preferidos dos clientes na Black Friday

Dados do Nubank mostram que os itens preferidos entre seus mais de 30 milhões de clientes durante a Black Friday foram os eletrônicos e os itens de vestuário. Os eletrônicos tiveram aumento de 41% nas compras online neste ano na comparação com 2019, enquanto que os itens de vestuário tiveram um crescimento ainda maior, de 53%.

O gasto médio com compras online em restaurantes foi 30% superior ao do ano passado, passando de 29,24 reais em 2019 para 38,10 reais em 2020 – o que talvez seja explicado pela pandemia do coronavírus. Na mesma linha, as compras online com itens para casa aumentaram 41% em 2020.