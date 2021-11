Novo promove evento de lançamento de presidenciável em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O partido Novo realiza, nesta quarta-feira, a cerimônia de lançamento da pré-candidatura do cientista político Felipe d’Avila à presidência da República, em Brasília.

O evento acontece a partir das 14h no auditório Alvorada, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães — mesmo local em que o ex-juiz Sérgio Moro deve se filiar ao Podemos na próxima semana.

O anúncio da candidatura de D’Avila vem em meio a uma crescente indisposição de João Amoedo — que disputou a presidência em 2018 — com o partido. Segundo ele, a sigla tem se distanciado de seus “caminhos originais”.

O empresário, vetado recentemente de voltar à direção da legenda da qual é fundador, critica posicionamentos do Novo de alinhamento com o governo Bolsonaro e já declarou que pretende trabalhar com nomes como Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Sérgio Moro.

Felipe D’Avila, que se coloca como um nome da chamada terceira via, junta-se agora a outros 12 possíveis postulantes à corrida presidencial em 2022: Jair Bolsonaro (sem partido), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM), João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB), Arthur Virgílio (PSDB), Rodrigo Pacheco (PSD), Alessandro Vieira (Cidadania), Simone Tebet (MDB) e Sérgio Moro.