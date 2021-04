Novo ministro da Justiça vai mudar comando da PF e da PRF

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, vai promover trocas no comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A data das substituições ainda não está definida e nem os novos ocupantes dos postos.

A PF é comandada pelo diretor-geral Alexandre de Souza, que assumiu em maio do ano passado após as ruidosas demissões do antecessor Maurício Valeixo e do ministro Sergio Moro. No mesmo mês, Eduardo Aggio foi nomeado diretor-geral da PRF.