Novo livro de Nathalia Arcuri chega às prateleiras em novembro

Atualizado em 26 out 2020, 16h22 - Publicado em 26 out 2020, 18h25

A Editora Sextante lança, no final de novembro, “Me Poupe!: guia prático”, livro inédito da especialista em finanças Nathalia Arcuri, fundadora do “Me Poupe!”, maior canal de entretenimento financeiro do YouTube no mundo e que já virou até reality show na Band.

Em formato de planner, o objetivo é ajudar a colocar em ação as lições da autora sobre finanças. Além do guia, a editora carioca também vai lançar uma versão atualizada do best-seller “Me Poupe!”, título que vendeu mais de 500 mil cópias e foi o nº 1 da Sextante em 2018.