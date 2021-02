Novo chefe do Senado já dormirá na residência oficial nesta segunda

Discretamente, Davi Alcolumbre organizou nos últimos dias sua mudança da residência oficial do Senado para um apartamento funcional da Casa.

O vencedor ou a vencedora — Rodrigo Pacheco, o favorito, ou Simone Tebet, que corre por fora — já sairão do Congresso com carrão de presidente e escolta de presidente diretamente para a residência no Lago Sul. O novo chefe não terá, por causa da pandemia, o tradicional jantar da vitória para colegas e convidados.

Pacheco, que deu de presente, no dia da eleição de Alcolumbre há dois anos, a gravata que o senador do Amapá usa nesta sessão de despedida do comando do Senado, está confiante de que irá sentar-se mais tarde na cadeira oficial do chefe da Casa, na residência, sob o olhar do busto de Ruy Barbosa, o patrono do Senado, para receber os telefonemas das autoridades como o presidente da República, do STF e de outras instituições. Simone tenta mudar a narrativa da festa. A conferir.