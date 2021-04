Novo chefe do Itamaraty manda ‘zap diplomático’ ao Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Carlos Alberto França, o novo chefe do Itamaraty, começou mal com Kátia Abreu. Em vez de telefonar, se limitou a mandar um “zap” para se apresentar à senadora que chefia a importante Comissão de Relações Exteriores do Senado.

O “zap” diplomático, claro, não agradou, mas também não queimou o capital de França, que é muito bem referenciado no Senado. Só questão de melhorar a comunicação.