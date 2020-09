Novo chefe do BB, Brandão assume nesta terça

Substituto de Rubem Novaes no Banco do Brasil, André Brandão assume o comando da instituição nesta terça — a posse será em evento fechado no Planalto — com a missão de retirar o banco da página de polêmicas políticas, como o uso de recursos para financiar sites de fake news.

As discussões em torno da possível privatização da instituição, que marcaram a gestão do antecessor, e a relação com órgãos de controle como o TCU, chamado por Novaes de “usina de terror”, também serão desafios ao novo presidente do banco. A lentidão do BB na liberação de crédito durante a pandemia também foi algo que desgastou o presidente anterior.