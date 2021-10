Nove em cada dez brasileiros pesquisam na internet antes de fazer compra

Atualizado em 6 out 2021, 12h17 - Publicado em 6 out 2021, 18h30

Nove em cada dez brasileiros fazem pesquisas na internet antes de concluir uma compra, mostra levantamento da Math Ads, empresa especializada em gestão de mídias digitais.

A pesquisa aponta, ainda, que 80% de usuários que têm smartphone usam o telefone para decidir sobre a compra enquanto estão numa loja.

Para o diretor-executivo da Math Ads, Gabriel Nunes, os dados são reflexo da transformação digital dos dias atuais e que foi-se o tempo em que era suficiente para marcas e empresas “apenas” oferecer atendimento e produtos de qualidade.

“A identificação do consumidor é que vai impactar na decisão final. Daí a importância da performance de marca, que funciona como conexão entre a construção dessa marca e a conversão em resultados. Com a mensuração adequada, análise de dados e identificação do público, é possível atrair o usuário certo para o final do funil”, explica Nunes.