Novato da Série A não entra em acordo com a Globo por direitos dos jogos

A primeira rodada de negociações entre o Grupo Globo e o Cuiabá Esporte Clube foram encerradas sem um desfecho positivo. A pedida do caçula da Série A do Brasileirão não foi aceita pela emissora, e o clube deve abrir conversas com outros players para que seus jogos sejam transmitidos por outras plataformas.

Em 2019, a emissora e o Palmeiras demoraram a chegar a um acordo, prejudicando o telespectador. O mesmo pode acontecer este ano caso não haja a retomada das negociações e o incremento dos valores.