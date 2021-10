NovaRed se torna maior conglomerado iberoamericano de cibersegurança

Atualizado em 20 out 2021, 15h06 - Publicado em 20 out 2021, 17h29

A Etek NovaRed, empresa brasileira e uma das maiores provedoras de soluções integradas em segurança da informação, acaba de ter sua aquisição concluída pela NovaRed, companhia chilena que já operava no Brasil em regime de joint-venture com a marca nacional.

“Este é um movimento estratégico extremamente bem planejado com o objetivo de consolidar com mais força a marca NovaRed como a maior e melhor provedora especializada em serviços de cibersegurança nos países ibero-americanos”, explica Rafael Sampaio, country manager Brasil e que seguirá liderando a operação local.

A NovaRed atua também no Chile, Argentina e Espanha. A aquisição aumentará a interação entre as regiões, bem como viabilizará um melhor aproveitamento dos centros de competências. Além disso, o objetivo é reforçar a atuação no mercado brasileiro, um dos mais aquecidos do mundo em proteção de dados por conta de cenários como a transformação digital forçada pela pandemia, somada a implantação da LGPD e a chegada do 5G ao país.

Miguel Perez, CEO Global da NovaRed comenta: “O Brasil é o maior mercado da América Latina e um celeiro de bons profissionais. O mercado de cybersecurity se apresenta como uma das melhores oportunidades, dentro do setor de tecnologia e, com esta aquisição, a NovaRed reforça seu interesse estratégico em seguir investindo na América Latina e Espanha como regiões estratégicas.”

Segundo a Cybersecurity Ventures, os crimes cibernéticos custarão ao mundo 10,5 trilhões de dólares até 2025. A cada 11 segundos uma empresa no mundo é atacada por Ransomware. Por outro lado, existem 3,5 milhões de posições (empregos) que em 2021, não conseguiram ser preenchidos por falta de profissionais qualificados.

Ao olharmos para este cenário, a NovaRed tem um campo aberto para a expansão. A visão da companhia é de que, para as empresas crescerem e prosperarem neste novo mundo digital, será preciso um parceiro sólido para assegurar uma estratégia de proteção digital.