Novo grupo da Lava-Jato denuncia Dirceu e mais 14 por desvios na Petrobras

A nova versão da Lava-Jato no Paraná, agora integrada ao Gaeco, acaba de apresentou denúncia nesta semana contra o petista José Dirceu, o ex-diretor de serviços da Petrobras Renato Duque e mais 13 investigados por crimes que variam de formação de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação, crimes praticados em licitações e contratos na área de “serviços compartilhados”, de responsabilidade da Diretoria de Serviços da Petrobras.

“O esquema ilícito envolveu pagamentos sistemáticos de propinas por representantes das empresas Hope Recursos Humanos S.A e Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial LTDA em troca de favorecimentos em grandes contratos com a estatal brasileira”, diz o MPF.

Essa é a primeira denúncia oferecida no âmbito da Lava-Jato paranaense depois da integração com o Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF. A Lava-Jato já soma 131 denúncias e mais de 530 denunciados.

Relação de denunciados e respectivos crimes denunciados:

Arthur Edmundo Alves Costa: delito de cartel, fraude à licitação, crime de corrupção ativa

Márcio Antonio de Souza Pereira: delito de cartel, fraude à licitação

Renato de Souza Duque: delito de cartel, corrupção passiva

Eugênio Dezen: fraude à licitação

Orlando Simões de Almeida: fraude à licitação

José Eduardo Carramenha: fraude à licitação

José Dirceu de Oliveira e Silva: corrupção passiva, lavagem de dinheiro

Luis Eduardo Oliveira e Silva: corrupção passiva

Roberto Marques: corrupção passiva

Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura: corrupção passiva

Raúl Andrés Ortúzar Ramírez: corrupção ativa, lavagem de dinheiro

Rogério Penha da Silva: corrupção ativa

Wilson da Costa Ritto Filho: corrupção ativa, lavagem de dinheiro

Rui Thomaz de Aquino: lavagem de dinheiro

Luiz Eduardo Falco Pires Correa: lavagem de dinheiro