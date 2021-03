Nova derrota de Flávio Bolsonaro: STJ nega anular caso da rachadinha

Depois de manter o compartilhamento de relatórios do Coaf com o Ministério Público do Rio na investigação sobre Flávio Bolsonaro, o STJ também negou o pedido dos advogados do senador para anular as medidas cautelares autorizadas pelo juiz Flávio Itabaiana do caso da “rachadinha”.

Caso a decisão fosse contrária, haveria a possibilidade de que toda a apuração envolvendo o filho do presidente envolvendo práticas na Assembleia do Rio perdesse a validade.

O magistrado do TJRJ foi o responsável por determinar as quebras de sigilo bancário e fiscal do senador, as buscas e apreensões nas casas de ex-funcionários do político em dezembro de 2019 e junho de 2020, e a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz em julho de 2020.

A maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Felix Fischer, que votou contra a anulação das provas do inquérito.