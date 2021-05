Nova campanha da Saúde terá animação estrelada por família do Zé Gotinha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Zé Gotinha e sua família vão estrelar a nova campanha publicitária do Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid-19, que estreia nesta quarta-feira.

A peça principal será uma animação de 30 segundos em que o personagem e seus parentes destacam a importância da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus — cuja abstenção preocupa a pasta — e da prevenção contra a doença, em especial por meio do uso de máscaras.

Na quinta-feira passada, o personagem apareceu nas redes sociais do ministério com a devida proteção no “rosto” prometendo novidades. Era o aperitivo para a campanha desta quarta.